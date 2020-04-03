2020-04-03T12:53:04+03:00
Общество

Радий Хабиров не исключил, что режим полной самоизоляции в Башкирии будет демократизирован

Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий Хабиров задумался о демократизации режима полной самоизоляции, но все зависит от того, как в регионе будет складываться ситуации с коронавирусомРадий Хабиров задумался о демократизации режима полной самоизоляции, но все зависит от того, как в регионе будет складываться ситуации с коронавирусом
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Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики не исключил, что режим полной самоизоляции на территории региона может быть демократизирован. Тем не менее мера продлится как минимум на текущую и следующую неделю.

«Настраиваемся так. В дальнейшем посмотрим, может мы его немного демократизируем. Будем исходить по мере необходимости. За все, что творится здесь мы отвечаем и мы будем нести ответственность», – сказал руководитель Башкирии. Он призвал коллег провести мозговой штурм для того, чтобы решить ключевые вопросы по принимаемым в связи с угрозой коронавируса мерам.

Напомним, режим полной самоизоляции в Башкирии начался в 20:00 31 марта. Жителям разрешено покидать дома только по уважительным причинам – например, при походе в магазин, выносе мусора и выгуле животных.

На данный момент на территории региона за все время было зафиксировано только 10 человек, инфицированных коронавирусом. Трое из них уже прошли лечение и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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