2020-04-02T20:20:50+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали, стоит ли ждать школьникам выпускных вечеров

Долгожданный праздник состоится, но чуть позже, после итоговой аттестации
Яна БАЗЕКИНА
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Праздника школьников никто лишать не собираетсяПраздника школьников никто лишать не собираетсяФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Башкирии действует режим всеобщей изоляции, и закончится он только тогда, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. В республике все школы, колледжи и вузы переведены на дистанционное обучение, и конечно, одиннадцатиклассникам очень интересно – пройдут ли в школах традиционные выпускные вечера.

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин поспешил успокоить школьников: праздника никто их лишать не собирается, просто состоится он чуть позже. Об этом он заявил сегодня, 2 апреля на брифинге.

— Выпускной вечер – это важная веха в жизни каждого ребенка, которая ставит черту между детством и школьной жизнью. Поэтому выпускные вечера не будут отменяться, а пройдут чуть позже, ориентировочно, в начале июля, после завершения итоговой государственной аттестации. И аттестаты, конечно, вручат, — заверил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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