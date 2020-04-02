2020-04-02T19:25:34+03:00
Общество

В качестве призов макароны и туалетная бумага: в Уфе состоялась первая онлайн-свадьба

Традиционные денежные подарки молодоженам сразу пересылали на карту
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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Пока в Башкирии действует режим полной самоизоляции, горожанам посоветовали перенести свадьбы на позднюю дату, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Ну действительно – собираться больше чем 50 человек на мероприятиях нельзя, кафе и рестораны закрыты, даже прическу невесте не сделать, ведь салоны красоты тоже не работают.

- Не беда, - подумали молодожены Вахит и Лилия из Уфы. – Устроим свадьбу …онлайн, и пригласим гостей, сколько захочется, но по видеосвязи.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, невеста была, как и полагается, в пышном платье, а жених – в смокинге. Был даже ведущий, который устраивал конкурсы и в качестве призов раздавал макароны и туалетную бумагу. Гости по видеосвязи кричали «Горько» и поднимали бокалы, а молодые кружились в танце новобрачных перед камерой.

Не было на этой необычной свадьбе только традиционных денежных конвертов: деньги приглашенные пересылали сразу на карточку молодоженам, сопровождая все это шутливыми тостами вроде «На путевку вам, дети в Италию» и «Пока на карантине, с детишками не тяните».

ИСТОЧНИК KP.RU

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