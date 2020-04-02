Жительниц Башкирии, вернувшихся из Италии с коронавирусом, начали травить в соцсетях

2 Апр 2020 2020-04-02T17:36:50+03:00

Об этом рассказал мэр Кумертау и призвал горожан успокоиться

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На жительниц Кумертау, которые недавно вернулись из Италии, а сейчас находятся в больнице с подтвержденным коронавирусом, открылась настоящая травля в соцсетях. Об этом рассказал глава городской администрации Олег Фролов, отметив, что обе пациентки находятся в изолированном боксе под наблюдением врачей.

- Состояние нормальное, форма заболевания легкая, отека легких нет, как пишут в социальных сетях, - заявил чиновник. - Санитарная обработка в подъезде, где проживали больные, была проведена сразу же, как женщин забрали в больницу

Также Олег Фролов отметил, что в социальных сетях на горожанок объявили настоящую охоту – требуют назвать их имена и адреса, хотя раскрытие личных данных строго запрещено по закону.

- На них в соцсетях уже открыта практически травля. Не доводите ситуацию до абсурда, - призвал горожан мэр Кумертау.

Все контактировавшие с больными также были сразу выявлены и помещены в изолятор, поэтому поводов для паники нет.

ИСТОЧНИК KP.RU