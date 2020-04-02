«Животные в город выходят»: в Башкирии посреди дороги обнаружили дикого зверька
Жители башкирского города Нефтекамска прямо по среди дороги по улице Дзержинского заметили бобра. Осмелевший при режиме полной самоизоляции зверек как ни в чем ни бывало прогуливался по проезжей части. Горожане сразу же начали снимать грызуна на камеру телефона. Снимки они опубликовали в городских пабликах в соцсетях.
«Людей на улице стало меньше шастать, животные в город выходят», – написал автор одного из постов.
Пользователи умилились зверьком и пожурили его за несоблюдение карантина. Впрочем, долго бабру шастать по нефтекамским дорогам не пришлось. Его увезли ветеринары.
ИСТОЧНИК KP.RU