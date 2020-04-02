2020-04-02T16:45:57+03:00
Общество

«Животные в город выходят»: в Башкирии посреди дороги обнаружили дикого зверька

Пока все люди сидят дома на самоизоляции, бобер решил пройтись по опустившему городу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жители башкирского города Нефтекамска прямо по среди дороги по улице Дзержинского заметили бобра. Осмелевший при режиме полной самоизоляции зверек как ни в чем ни бывало прогуливался по проезжей части. Горожане сразу же начали снимать грызуна на камеру телефона. Снимки они опубликовали в городских пабликах в соцсетях.

«Людей на улице стало меньше шастать, животные в город выходят», – написал автор одного из постов.

Пользователи умилились зверьком и пожурили его за несоблюдение карантина. Впрочем, долго бабру шастать по нефтекамским дорогам не пришлось. Его увезли ветеринары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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