Молодая уфимка из ревности зарезала мужа ударами в спину и пах
В уфимской Черниковке молодая женщина убила своего мужа, ударив его ножом в пах и спину. Инцидент произошел на съемной квартире в одной из пятиэтажек города.
Труп с колото-резаными ранами был обнаружен вечером 31 марта. Следственно-оперативная группа выяснила, что в тот же день между супругами возникла ссора на почве ревности. 30-летняя женщина, находясь в пьяном состоянии, набросилась на 28-летнего возлюбленного с ножом.
Полицейские задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. Там она дала признательные показания. Уфимку было решено оставить под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU