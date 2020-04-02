2020-04-02T14:59:20+03:00
Происшествия

Молодая уфимка из ревности зарезала мужа ударами в спину и пах

Мужчина истек кровью и скончался на месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет возбудил уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимской Черниковке молодая женщина убила своего мужа, ударив его ножом в пах и спину. Инцидент произошел на съемной квартире в одной из пятиэтажек города.

Труп с колото-резаными ранами был обнаружен вечером 31 марта. Следственно-оперативная группа выяснила, что в тот же день между супругами возникла ссора на почве ревности. 30-летняя женщина, находясь в пьяном состоянии, набросилась на 28-летнего возлюбленного с ножом.

Полицейские задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. Там она дала признательные показания. Уфимку было решено оставить под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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