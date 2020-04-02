Вахтовику из Башкирии, общавшемуся с зараженным коронавирусом, стало плохо, когда он ехал в поезде домой

2 Апр 2020 2020-04-02T14:50:59+03:00

У мужчины поднялась температура, его сняли с поезда и отправили на скорой в больницу

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Неприятный инцидент произошел сегодня в ночь на 2 апреля. В поезде, следовавшему по маршруту «Москва Казанская - Белорецк», один из пассажиров неожиданно почувствовал себя плохо: у мужчины поднялась температура, он жаловался на разбитость и слабость. Казалось бы, на лицо все симптомы ОРВИ, но ситуация резко изменилась, когда парень рассказал, что может быть заражен коронавирусом.

Как рассказал 26-летний житель Белорецка Дмитрий Ю., он работает вахтовиком и сейчас возвращался домой из Москвы. За границей молодой мужчина не был, но недавно общался с человеком, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию.

Конечно, мужчину тут же сняли с поезда и на скорой помощи отправили в городскую больницу Белорецка, где сразу же взяли анализ на опасную инфекцию. Вагон, в котором находилось 22 пассажира (а за все время следования поезда – 48 пассажиров), срочно продезинфицировали, всех контактировавших с госпитализированным мужчиной выявили и переписали. Обошлось без задержек поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU