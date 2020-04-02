Стало известно состояние женщин с коронавирусом в Башкирии, вернувшихся из Италии

2 Апр 2020 2020-04-02T15:44:06+03:00

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В больнице Кумертау 2 апреля рассказали о состоянии двух женщин, больных коронавирусом. Напомним, о них стало известно накануне – 31 марта и 1 апреля. Как ранее сообщала «КП – Уфа», они являются подругами.

- У них COVID-19 легкой степени тяжести. Состояние госпитализированных удовлетворительное. Им проводится обследование и лечение, согласно рекомендациям ведущих отечественных и зарубежных специалистов, - прокомментировали в больнице.

Напомним, что заболевшие горожанки вернулись из Италии, где работали сиделками. 67-летняя – гуляла по городу и проигнорировала 14-дневный карантин, а вторая – ушла на самоизоляцию, но позже почувствовала себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU