2020-04-02T15:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно состояние женщин с коронавирусом в Башкирии, вернувшихся из Италии

Обе они находятся на лечении
Эльвина АПАРИНА
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Состояние госпитализированных удовлетворительное.Состояние госпитализированных удовлетворительное.
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В больнице Кумертау 2 апреля рассказали о состоянии двух женщин, больных коронавирусом. Напомним, о них стало известно накануне – 31 марта и 1 апреля. Как ранее сообщала «КПУфа», они являются подругами.

- У них COVID-19 легкой степени тяжести. Состояние госпитализированных удовлетворительное. Им проводится обследование и лечение, согласно рекомендациям ведущих отечественных и зарубежных специалистов, - прокомментировали в больнице.

Напомним, что заболевшие горожанки вернулись из Италии, где работали сиделками. 67-летняя – гуляла по городу и проигнорировала 14-дневный карантин, а вторая – ушла на самоизоляцию, но позже почувствовала себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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