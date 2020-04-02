2020-04-02T13:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Стала известна личность второго пациента из Башкирии, вылечившегося от коронавируса

Им оказался 51-летний уфимец, который до этого скрыл, что вернулся из-за границы
Яна БАЗЕКИНА
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Мужчина больше не представляет опасности для окружающихМужчина больше не представляет опасности для окружающихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Уфе сегодня, 2 апреля, выписали второго пациента, который полностью излечился от коронавируса и теперь не представляет опасности для окружающих. Им оказался 51-летний уфимец, который был в тройке первых заразившихся в республике.

Напомним, что сначала мужчина заявил, что заразился коронавирусом во время деловой поездки в Москву, однако позже стало известно, что уфимец по непонятным причинам умолчал о поездке в Европу, где и подцепил опасную инфекцию. Все это время мужчина находился на лечении в инфекционной клинике, состояние его было удовлетворительное и не внушало опасение врачам.

А 31 марта из больницы выписали первую пациентку с коронавирусом – 35-летнюю жительницу Дюртюлей Ляйсан Х., которая привезла инфекцию из круиза по странам Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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