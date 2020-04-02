2020-04-02T07:08:48+03:00
Происшествия

Пьяный уфимец на иномарке протаранил фуру

Сам виновник аварии получил травмы
Эльвина АПАРИНА
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Всего за минувшие сутки произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы.Всего за минувшие сутки произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы.
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Утром 1 апреля в Демском районе Уфы на улицеМайкопской произошла авария с участием иномарки и фуры.

В ГИБДД пояснили, что 63-летний уфимец за рулем «Mitsubishi ASX» выезжал с прилегающей территории и въехал в припаркованный справа грузовик «Man». Сам виновник ДТП получил различные травмы. Также известно, что мужчина в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за минувшие сутки произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 1200 нарушений ПДД, задержали 36 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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