2020-04-01T15:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительницу Башкирии оштрафовали за фейковую новость о коронавирусе

За свой пост в соцсетях женщине придется заплатить 15 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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За недостоверные новости об пандемии будут нещадно штрафоватьЗа недостоверные новости об пандемии будут нещадно штрафоватьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Власти Башкирии не раз предупреждали, что за распространение недостоверных сведений о сотнях заболевших коронавирусом или другой информации, которая может посеять панику среди населения, будут строго наказывать.

О том, что нужно думать, прежде чем что-то писать в интернете, теперь точно знает 37-летняя жительница Салавата. Женщина сознательно выложила в соцсетях вымышленную новость по коронавирусу, и была оштрафована на 15 тысяч рублей.

- Материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тысяч рублей. Сама жительница Салавата сожалеет, о своем поступке и приносит извинения, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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