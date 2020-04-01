Жительницу Башкирии оштрафовали за фейковую новость о коронавирусе

1 Апр 2020 2020-04-01T15:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии не раз предупреждали, что за распространение недостоверных сведений о сотнях заболевших коронавирусом или другой информации, которая может посеять панику среди населения, будут строго наказывать.

О том, что нужно думать, прежде чем что-то писать в интернете, теперь точно знает 37-летняя жительница Салавата. Женщина сознательно выложила в соцсетях вымышленную новость по коронавирусу, и была оштрафована на 15 тысяч рублей.

- Материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тысяч рублей. Сама жительница Салавата сожалеет, о своем поступке и приносит извинения, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU