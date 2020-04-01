В Башкирии толпа людей в медицинских масках устроили перестрелку

1 Апр 2020 2020-04-01T07:10:56+03:00

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Накануне днем, 30 марта, в Чишминском районе в полицию позвонил уфимец и рассказал стражам порядка, что вблизи села санатория «Алкино» возле заправки неизвестные устроили перестрелку. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа». Со слов позвонившего, на территории АЗС было 40-50 человек, все они были в медицинских масках и с оружием.

К приезду полицейских на место хулиганы уже разбежались, задержать и разобраться на месте ни с кем не удалось.

Тем не менее на месте потасовки стражам порядка удалось найти патроны и пули от травмата, салфетки с кровью, также были обнаружены следы 11 рук. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU