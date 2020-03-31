2020-03-31T20:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Уфы опубликовали образец справки для поездки на работу при режиме самоизоляции

Документ разрешает жителям города ездить на работу при режиме самоизоляции.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Скачать его можно на сайте мэрииСкачать его можно на сайте мэрииФото: Рустем АХУНОВ
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Мэрия Уфы опубликовала образец справки, с которым можно будет передвигаться по городу при режиме самоизоляции. Жесткий карантин действует в столице Башкирии с восьми часов вечера 31 марта. Покидать квартиры и дома жителям можно только в некоторых случаях.

К числу причин, по которым горожанам можно появляться на улице, власти отнесли экстренную медицинскую помощь, поход в магазин или аптеку, прогулка с домашним животным или вынос мусора. На работу ходить можно, но далеко не всем. Для этого гражданину необходимо иметь при себе распечатанную справку от работодателя.

Каждый город или район публикует на сайте свой вариант справки. Документ для уфимцев можно скачать на официальном портале мэрии столицы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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