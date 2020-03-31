В Башкирии нарушителей режима самоизоляции будет отлавливать полиция
В МВД по Башкирии объяснили, что будет грозить тем, кто нарушит режим полной самоизоляции. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по республике Максима Родионова, стражи порядка имеют право «составлять необходимые материалы в отношении граждан», а потом передавать их в Роспотребнадзор.
«Все зависит от того, насколько действительно человек нарушил режим самоизоляции», - пояснил он на брифинге, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии.
Патрулировать город в период изоляции будут более шести десятков машин патрульно-постовой службы. Если полицейские встретят на улице граждан старше 65 лет, которым, напомним, запрещено выходить из дома, с ними проведут разъяснительную беседу и настоятельно рекомендуют соблюдать требования карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU