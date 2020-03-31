2020-03-31T19:18:48+03:00
Общество

В Башкирии нарушителей режима самоизоляции будет отлавливать полиция

На них будут составлять протоколы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В МВД по Башкирии объяснили, что будет грозить тем, кто нарушит режим полной самоизоляции. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по республике Максима Родионова, стражи порядка имеют право «составлять необходимые материалы в отношении граждан», а потом передавать их в Роспотребнадзор.

«Все зависит от того, насколько действительно человек нарушил режим самоизоляции», - пояснил он на брифинге, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии.

Патрулировать город в период изоляции будут более шести десятков машин патрульно-постовой службы. Если полицейские встретят на улице граждан старше 65 лет, которым, напомним, запрещено выходить из дома, с ними проведут разъяснительную беседу и настоятельно рекомендуют соблюдать требования карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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