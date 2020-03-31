Продуктовые наборы при режиме самоизоляции в Башкирии: власти формируют списки

31 Март 2020 2020-03-31T18:35:37+03:00

Продуктовые наборы смогут получить около 150 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому и что будут доставлять, еще определяется

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В Башкирии нуждающимся людям в период полной самоизоляции будут доставлять продуктовые наборы на дом. Для этого в регионе создается «Фонд продуктов». Предварительно, его услугами смогут воспользоваться около 150 тысяч человек.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, сейчас они и минтруда региона определяют перечень продуктов, которые войдут в наборы, составляют списки получателей, поставщиков и подбирают склады.

«У нас республика продуктами богатая, у нас все есть - и масло, и молоко, и крупы, и хлеб, поэтому я вас прошу быть готовыми», - обратился к главе минсельхоза Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил обсудить ситуацию с крупными поставщиками, чтобы сформировать запасы продукции.

«Мы у них можем попросить. Они нам дадут, потом разберемся», - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU