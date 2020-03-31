На ремонт дорог в шести районах Башкирии может уйти 233 млн рублей

31 Март 2020 2020-03-31T17:50:05+03:00

Ремонт на дорогах шести районов должен быть выполнен до осени 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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Коронавирус коронавирусом, но дороги чинить нужно. В Башкирии на ремонт трасс выделят порядка 233 млн рублей. Соответствующие позиции появились на портале госзакупок, сообщает «РБК-Уфа». Сразу шесть электронных аукционов – по одному на район – объявило Управление дорожного хозяйства республики.

Ремонт дорог ожидается в Татышлинском, Мишкинском, Миякинском, Давлекановском и Дюртюлинском районах. В зависимости от территории подрядчик получит от 33,5 до 37,8 млн рублей. Самая крупная сумма будет потрачена на Янаульский район. Здесь работы на трассе Старокудашево – Султыево обойдутся в 52,3 млн рублей.

Деньги на ремонт выделит республиканский бюджет. Исполнителb должы будут сдать объекты к осени 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU