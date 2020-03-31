2020-03-31T17:50:05+03:00
Общество

На ремонт дорог в шести районах Башкирии может уйти 233 млн рублей

Деньги выделит республиканский бюджет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ремонт на дорогах шести районов должен быть выполнен до осени 2022 годаРемонт на дорогах шести районов должен быть выполнен до осени 2022 годаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус коронавирусом, но дороги чинить нужно. В Башкирии на ремонт трасс выделят порядка 233 млн рублей. Соответствующие позиции появились на портале госзакупок, сообщает «РБК-Уфа». Сразу шесть электронных аукционов – по одному на район – объявило Управление дорожного хозяйства республики.

Ремонт дорог ожидается в Татышлинском, Мишкинском, Миякинском, Давлекановском и Дюртюлинском районах. В зависимости от территории подрядчик получит от 33,5 до 37,8 млн рублей. Самая крупная сумма будет потрачена на Янаульский район. Здесь работы на трассе Старокудашево – Султыево обойдутся в 52,3 млн рублей.

Деньги на ремонт выделит республиканский бюджет. Исполнителb должы будут сдать объекты к осени 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт дорог в шести районах Башкирии может уйти 233 млн рублей
Какие документы нужны, чтобы выйти на улицу при режиме самоизоляции в Башкирии
В двух городах Башкирии ожидают пик заболеваемости коронавирусом
«Первый урок провожу я сам»: Радий Хабиров рассказал, когда школьники в Башкирии приступят к занятиям
Стало известно, кто и как в Уфе будет выдавать спецпропуска в период самоизоляции
Радий Хабиров сообщил, сколько Башкирия будет находиться в режиме повышенной готовности
Власти Уфы продлили ограничение для транспорта на улице Комсомольской
В уфимские магазины посетителей будут пускать по одному
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
В Уфе у аптек собираются метровые очереди
В Башкирии в период полной самоизоляции будут введены спецпропуска
Как будут работать поликлиники во время режима самоизоляции в Башкирии
Будут ли разносить пенсию в Башкирии в период полной самоизоляции
Въезд в Уфу перекрывать не будут: власти Башкирии уточнили как будет действовать режим самоизоляции
В Башкирии подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза
Власти Башкирии рекомендуют жителям носить с собой паспорт в период полной самоизоляции
Власти объяснили, до какого периода продлится режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии рассказали, может ли вылечившаяся от коронавируса пациентка выйти на работу
Жители Башкирии смогут платно провериться на коронавирус
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта
Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами