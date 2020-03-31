«Первый урок провожу я сам»: Радий Хабиров рассказал, когда школьники в Башкирии приступят к занятиям

31 Март 2020 2020-03-31T15:56:23+03:00

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Стало известно, когда в Башкирии школьники вновь приступят к учебным занятиям. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании с главами муниципалитетов. Как и предполагалось ранее, с понедельника, 6 апреля, дети приступят к дистанционным занятиям. Первый урок начнется в 10.00, и проведет его лично глава республики.

- Учебу пора начинать, пора развлекать детей. Каждый весенний день важен, иначе они, сидя дома, начнут сходить с ума. Первый урок провожу я сам лично, - заявил Радий Хабиров.

Все учителя республики две недели каникул проходили необходимое обучение для организации дистанционных занятий. При этом 1147 педагогов в настоящий момент не имеют доступа к интернету. Впрочем, Радий Хабиров попросил их не трогать и дать спокойно пережить период полной самоизоляции, а уже потом решать вопрос с необходимым оснащением.

ИСТОЧНИК KP.RU