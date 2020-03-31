2020-03-31T15:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Радий Хабиров сообщил, сколько Башкирия будет находиться в режиме повышенной готовности

Прогнозы властей неутешительные
Эльвина АПАРИНА
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Напомним, что режим повышенной готовности в республике ввели на прошлой неделе,Напомним, что режим повышенной готовности в республике ввели на прошлой неделе,
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Сегодня 31 марта Радий Хабиров провел совещание с главами муниципалитетов в режиме онлайн. Глава региона дал неутешительный прогноз, в нынешних условиях Башкирия «будет жить» минимум два месяца.

- Задают вопросы, как долго. Совершенно точно могу сказать, сегодня советовались и с оперативным штабом – минимум два месяца. Мы должны наши ресурсы готовить. Апрель, май – мы будем с вами в таком повышенном режиме, - сказал Хабиров.

Напомним, что режим повышенной готовности в республике ввели на прошлой неделе, а сегодня с 20 часов 31 марта будет работать режим общей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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