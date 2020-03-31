Власти Уфы продлили ограничение для транспорта на улице Комсомольской

31 Март 2020 2020-03-31T15:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Ограничение для движения транспорта по улице Комсомольской в Уфе останется актуальным как минимум до 1 июня. В настоящий момент там происходит реконструкция. Об этом сообщает городская администрация.

На днях дорожники приступили к очередному фрезерованию старого покрытия и устройству земляного полотна. Движение для автомобилей ограничено по трем полосам на участке от улицы Города Галле до Бессонова. Машины могут ездить по одной полосе нечетной стороны Комсомольской в сторону Бессонова.

Реконструкция улицы, протяженностью 3,84 км началась в прошлом году. После работ уфимцам обещают хороший асфальт, пешеходные и велодорожки, ливневые канализации, освещение и новые остановочные павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU