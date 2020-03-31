В Уфе у аптек собираются метровые очереди

31 Март 2020 2020-03-31T14:08:00+03:00

В основном сейчас люди ходят в аптеки за масками, антисептиками и градусниками.

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Сегодня 31 марта у нескольких аптек Уфы столпились десятки людей. Кто-то зашел внутрь, кто-то остался на улице. Длинные очереди выстроились по той причине, что люди держат безопасную дистанцию друг от друга – полтора-два метра.

В помещение заходит три-четыре человека, остальные ждут на улицу. Благо, погода позволяет.

- Кому надо если в аптеку, то лучше поторопиться, - написал Олег Ч., житель Инорса.

В основном сейчас люди ходят в аптеки за масками, антисептиками и градусниками.

Напомним, что с 20.00 31 марта в Башкирии действует режим самоизоляции. На улицу можно будет выходить только по необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU