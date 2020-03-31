Как будут работать поликлиники во время режима самоизоляции в Башкирии

31 Март 2020 2020-03-31T12:55:18+03:00

Быть донором нельзя, если вы переболели недавно или болеете сейчас, подытожил глава минздрава.

Об этом рассказали на брифинге

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В минздраве Башкирии рассказали, как будут работать поликлиники в регионе, и смогут ли доноры сдать кровь из-за режима самоизоляции.

- В Башкирии не объявлен режим карантина, поэтому поликлиники и Республиканская станция переливания крови будут работать в обычном режиме, - сказал глава минздрава Максим Забелин.

Забелин также отметил, что есть специальный донорский светофор, на котором видно, какая кровь сейчас требуется. Быть донором нельзя, если вы переболели недавно или болеете сейчас, подытожил глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU