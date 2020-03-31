Въезд в Уфу перекрывать не будут: власти Башкирии уточнили как будет действовать режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, в минздраве Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией власти сообщили, что о перекрытии дороги в Уфу и из Уфы речи не идет. С уточнением выступил руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов. Он подчеркнул, что ограничивать въезд и выезд из башкирской столицы не будут.
- У нас таких указаний не было, - отметил представитель МВД по Башкирии.
Он также отметил, что на нарушителей режима самоизоляции будут составлять протоколы, по которым в дальнейшем граждан будут штрафовать. Штрафы будут назначать в Роспотребнадзоре.
Напомним, в республике с 20:00 31 марта вводится режим полной самоизоляции. Жителям Башкирии нельзя выходить из дома, кроме случаев крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU