В Башкирии подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза

31 Март 2020 2020-03-31T12:41:32+03:00

Правоохранители изъяли по месту жительства ноутбук и телефон для проверки его социальных сетей.

Изменить размер текста: A A

Накануне 27 марта в Салаватском районе в селе Ишимбаево днем местные жители нашли бездыханное тело несовершеннолетнего. Как сообщил «КП – Уфа» источник в правоохранительных органах, 13-летний подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза всего в 500 метрах от дома, где жил ребенок.

Что толкнуло школьника на такой шаг, и в какой семье воспитывался мальчик, неизвестно. Записки ребенок не оставил. Правоохранители изъяли по месту жительства ноутбук и телефон для проверки его социальных сетей.

Его тело передано на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU