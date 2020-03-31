2020-03-31T12:41:32+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза

Его тело направлено на судмедэкспертизу
Эльвина АПАРИНА
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Правоохранители изъяли по месту жительства ноутбук и телефон для проверки его социальных сетей.Правоохранители изъяли по месту жительства ноутбук и телефон для проверки его социальных сетей.
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Накануне 27 марта в Салаватском районе в селе Ишимбаево днем местные жители нашли бездыханное тело несовершеннолетнего. Как сообщил «КПУфа» источник в правоохранительных органах, 13-летний подросток покончил с собой на территории бывшего колхоза всего в 500 метрах от дома, где жил ребенок.

Что толкнуло школьника на такой шаг, и в какой семье воспитывался мальчик, неизвестно. Записки ребенок не оставил. Правоохранители изъяли по месту жительства ноутбук и телефон для проверки его социальных сетей.

Его тело передано на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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