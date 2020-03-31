Власти Башкирии рекомендуют жителям носить с собой паспорт в период полной самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T12:37:26+03:00

Это не обязательно, но лишним не будет

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии рекомендуют жителям при выходе из дома в период всеобщей самоизоляции брать с собой паспорт.

«Жестко паспортный режим мы не прописываем. Но гражданам надо иметь в виду, что если они идут в магазин или везут продукты родителям, лучше иметь при себя удостоверение личности. Если им это, конечно, не сложно – рекомендуется», – сказал Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике, во время брифинга, посвященного коронавирусной инфекции.

Напомним, полная самоизоляция на территории Башкирии начнет действовать сегодня, 31 марта, в 20:00. До каких пор она продлится, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU