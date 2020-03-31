2020-03-31T12:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти объяснили, до какого периода продлится режим самоизоляции в Башкирии

Местные власти ждут приказа правительства РФ
Эльвина АПАРИНА
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Органы местного самоуправления республики будут контролировать передвижения людей и патрулировать улицы.Органы местного самоуправления республики будут контролировать передвижения людей и патрулировать улицы.
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С 20 часов 31 марта в регионе вводится режим самоизоляции. На брифинге минздрава по коронавирусу рассказали, до какого периода продлится особый режим в Башкирии.

- Режим самоизоляции продлится до особого указания. То есть, как только будут сняты рекомендации по самоизоляции на федеральном уровне, будет издан указ, и мы доведем до всех граждан и работодателей, - сказал замруководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

Чиновник отметил, что некоторые граждане не используют маски, гуляют с детьми. Органы местного самоуправления республики будут контролировать передвижения людей и патрулировать улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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