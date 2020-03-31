Жители Башкирии смогут платно провериться на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T12:19:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 марта, на очередном брифинге по ситуации с коронавирусом в минздраве Башкирии главврач центра гигиены и эпидемиологии республики заявила, что в регионе появились новые тест-системы на COVID-19. Анна Казак уточнила, что до этого все тесты проводились лабораторией «Вектор», что в Новосибирске.

- Сейчас появились семь новых тест-систем, они прошли регистрацию. Работать на них будут как в центре гигиены и эпидемиологии, так и другие учреждения, которые будут передавать результаты. С их помощью также будут оказывать услуги здоровому населению. По желанию можно будет провериться на коронавирус – это как обычная платная медицинская услуга, - подчеркнула Анна Казак.

Конкретных сроков, когда можно будет провериться на наличие коронавируса, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU