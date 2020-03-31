В Уфе полностью закрыты более трех тысяч точек торговли, общепита и услуг

31 Март 2020 2020-03-31T10:55:46+03:00

Данные были предоставлены на оперативке в мэрии

Это почти 40% от общего числа

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С 28 марта в Уфе из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса полностью закрылись 3119 точек торговли, общепита и услуг – это почти 40% от общего числа предприятий (8100). Об этом на еженедельной оперативке в мэрии рассказала замначальника управления потребительского рынка Эльвира Матвеева.

В обычном режиме работают 13 из 82 ТРК. 57 комплексов оставили открытыми только аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины. 12 центров полностью прекратили свою работу.

Что касается точек общепита – ресторанов, кафе и бистро, – то здесь по собственной инициативе закрылись 275 заведений из 763. 44 предоставляют услуги по доставке приготовленной еды.

Бытовое обслуживание в городе обеспечивали 2310 предприятий. Закрылись 1285. Продолжают работать бюро ритуальных услуг, швейные мастерские и станции техобслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU