2020-03-31T09:53:40+03:00
Общество

Ущерб от пожара на уфимском «Нефтехиме» оценили в 152 млн рублей

Судить будут начальника опытно-экспериментального цеха
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пожар вспыхнул из-за неосторожности начальника цехаПожар вспыхнул из-за неосторожности начальника цеха
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Ущерб от пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе, который произошел 21 декабря прошлого года, оценили в 152 млн рублей. СК Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении начальника опытно-экспериментального цеха – по версии следствия, именно по его вине произошел инцидент. Он проходит по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Следствие установило, что тем злополучным вечером начальник цеха при проверке готовности реагента дал указание поместить емкость с ним в плавитель для разогрева. Однако по собственной невнимательности он оставил на одной из емкостей ветошь. Впоследствии все это попало в плавитель и воспламенилось. Пожар уничтожил сырье, продукцию завода и средства предприятия на сумму, превышающую 152 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Следователи передали заключение по уголовному делу в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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