В Башкирии объявлен режим полной изоляции из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T09:12:27+03:00

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Сегодня, 31 марта, с 20:00 в Башкирии наступает режим полной изоляции. Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции власти республики запрещают жителям выходить из домов без особой необходимости. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

- Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось, - написал у себя в социальных сетях Хабиров.

Режим полной изоляции граждан в Башкирии введен по примеру Москвы и по рекомендации правительства России. Выходить из домов и квартир разрешается только для покупки продуктов питания и лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU