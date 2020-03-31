Ульфат Мустафин обратился «к каждому уфимцу» из-за угрозы коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T09:31:29+03:00

Он призвал горожан позаботиться о всех, кто рядом

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Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации башкирской столицы мэр Ульфат Мустафин «обратился к каждому уфимцу» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Он призвал соблюдать домашний режим, а также все профилактические и санитарные меры. Кроме того, градоначальник попросил выходить из дома исключительно в случаях крайней необходимости – в магазин или аптеку. В конце своего обращения Мустафин заявил, что «мы все должны позаботиться о безопасности тех, кто рядом с нами».

Напомним, власти Башкирии намерены уже сегодня вечером – в 20:00 – ввести в республике режим всеобщей самоизоляции. Указ подписал руководитель региона Радия Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU