Из-за коронавируса улицы Уфы будут патрулировать ветераны боевых действий

31 Март 2020 2020-03-31T09:00:32+03:00

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Сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания в уфимской мэрии вице-мэр города Рустем Газизов рассказал, как власти Уфы ведут борьбу с распространением коронавируса. По его словам, на сегодняшний день за режимом изоляции и карантина в парках и скверах следатя сотрудники полиции, Центра общественной безопасности и члены ветеранских организаций. Кроме того, специальные мобильные бригады обходят по квартирам всех прибывших из-за границы уфимцев. Как оказалось, не все из них соблюдают режим самоизоляции, а значит нарушают приказ Роспотребнадзора.

Начиная с 1 апреля по Уфе начнут ходить 96 ветеранов боевых действий и будут проводить профилактические беседы с горожанами, которые не соблюдают режим изоляции.

- С сегодняшнего дня мы начинаем работу, сегодня проведём инструктаж, а уже завтра они выйдут на улицы Уфы. Потому что многие уфимцы не понимают всей серьёзности. Когда мы говорим в громкоговорители с просьбой остаться дома, они улыбаются и проходят мимо без масок, - заявил вице-мэр Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU