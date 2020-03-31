2020-03-31T09:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщил Радий Хабиров у себя в социальных сетях
Эльвина АПАРИНА
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Хабиров уверен, что режим самоизоляции поможет республике избежать тяжелых последствий.Хабиров уверен, что режим самоизоляции поможет республике избежать тяжелых последствий.
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31 марта глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новом случае заражения коронавирусом в регионе. По его словам, пятый зараженный, студент из Франции, контактировал со своей сестрой. В итоге, она тоже заболела.

При этом появились и хорошие новости. Так, первая заболевшая, одна из сестер, вернувшаяся из круиза по Европе, полностью выздоровела. Сегодня она выписывается. Медики подтвердили, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные, со слов главы, также чувствуют себя нормально.

- Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально, - написал Хабиров.

Видимо, как раз из-за негативных прогнозов экспертов с 20:00 31 марта вступает в силу указ главы о полной самоизоляции всех жителей Башкирии. Это должно помочь избежать тяжелых последствий.

Подробности режима самоизоляции появятся позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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