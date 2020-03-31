В Уфе из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта
Сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания в уфимской мэрии замначальника управления транспорта горадминистрации Владимир Петров заявил, что из-за угрозы коронавируса изменится работа общественного транспорта. Он предложил, чтобы движение автобусов, трамваев и троллейбусов было ограничено по времени – с 6:00 до 20:00.
- Мы принимаем это предложение, - ответил мэр Уфы Ульфат Мустафин.
Таким образом общественный транспорт в башкирской столице переходи на режим работы «выходного дня». Уже сейчас количество транспорта на улицах города сократилось на половину.
ИСТОЧНИК KP.RU