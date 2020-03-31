В Уфе изменились сроки призыва на военную службу

31 Март 2020 2020-03-31T07:29:19+03:00

Коронавирус внес свои коррективы в работу комиссий

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Из-за угрозы распространения коронавируса сроки призыва в армию пришлось сдвинуть. Об изменениях сообщает Военный комиссариат Октябрьского и Советского районов Уфы.

Известно, что заседание призывной комиссии состоится не ранее 12 апреля 2020 года, а отправка призывников на сборный пункт в Башкирии - не раньше 20 мая 2020 года.

"Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения с 30 марта по 3 апреля работать не будет", - говорится в сообщении уфимской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU