В Уфе изменились сроки призыва на военную службу
Коронавирус внес свои коррективы в работу комиссий
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Из-за угрозы распространения коронавируса сроки призыва в армию пришлось сдвинуть. Об изменениях сообщает Военный комиссариат Октябрьского и Советского районов Уфы.
Известно, что заседание призывной комиссии состоится не ранее 12 апреля 2020 года, а отправка призывников на сборный пункт в Башкирии - не раньше 20 мая 2020 года.
"Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения с 30 марта по 3 апреля работать не будет", - говорится в сообщении уфимской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU