В Башкирии водитель сбил насмерть женщину на обочине и помял припаркованное авто

31 Март 2020 2020-03-31T09:44:33+03:00

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В Башкирии 70-летняя женщина погибла под колесами ВАЗ-2114. Смертельное ДТП случилось около 8 часов вечера в деревне Талалаевка Стерлитамакского района. По информации Госавтоинспекции республики, пешеход стояла на правой обочине напротив дома №4 по улице Ленина, когда на нее наехала "четырнадцатая". За рулем находился 37-летний житель Стерлитамака.

Сбив женщину, машина продолжила движение и врезалась в припаркованный ВАЗ-21102.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщает ГИБДД Башкирии.

Фото: ГИБДД РБ

ИСТОЧНИК KP.RU