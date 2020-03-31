2020-03-31T09:44:33+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель сбил насмерть женщину на обочине и помял припаркованное авто

ДТП случилось в Стерлитамакском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД РБФото: ГИБДД РБ
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В Башкирии 70-летняя женщина погибла под колесами ВАЗ-2114. Смертельное ДТП случилось около 8 часов вечера в деревне Талалаевка Стерлитамакского района. По информации Госавтоинспекции республики, пешеход стояла на правой обочине напротив дома №4 по улице Ленина, когда на нее наехала "четырнадцатая". За рулем находился 37-летний житель Стерлитамака.

Сбив женщину, машина продолжила движение и врезалась в припаркованный ВАЗ-21102.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщает ГИБДД Башкирии.

Фото: ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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