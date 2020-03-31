2020-03-31T07:15:55+03:00
Происшествия

Уфимец пронзил ножом приятеля, которого приревновал к жене

Кровопролитие случилось на улице Зорге
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 29 марта, на улице Зорге в Уфе произошла кровавая разборка. Поводом для драки послужила банальная ревность.

Мужчины проводили вечер за выпивкой, после пары бокалов 28-летний уфимец приревновал 29-летнего знакомого к своей супруге. Последовало предложение "пойдем-выйдем", и уже на улице между ними началась потасовка. Ревнивец ударил оппонента ножом в грудь, а потом сбежал с места преступления и заперся в квартире. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего вычислили и задержали по месту жительства.

"Предполагаемое орудие преступления изъято. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователями Отдела полиции №6 УМВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ", - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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