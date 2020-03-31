2020-03-31T06:39:41+03:00
Общество

В Уфе полицейские накрыли интим-салон

В отделение полиции отвезли трех девушек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Молодая гвардия"фото: "Молодая гвардия"
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В городе Уфе общественники и полицейские накрыли интим-салон. Как сообщили в «Молодой Гвардии», бордель с сауной и комнатой отдыха маскировался под массажный кабинет и располагался в жилом доме. Мужчин встречали юные работницы. Они предлагали бесплатный алкоголь и сигареты, а затем звали в сауну.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели помещения, в которых оказались товары из интим-магазинов. Трех девушек, обслуживающих клиентов, отвезли в полицию. МВД передало данные в Роспотребнадзор.

Примечательно, что график заведения был расписан на все дни карантина по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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