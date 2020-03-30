В тюрьмах Башкирии приступили к пошиву многоразовых масок

30 Март 2020 2020-03-30T11:43:32+03:00

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Заключенные башкирских тюрем в скором времени начнут производить многоразовые маски в промышленных масштабах. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр промышленности и энергетики республики региона Александр Шельдяев.

По словам главы министерства, 27 марта «Башфармация» передала в УФСИН необходимое сырье и информацию о технических условиях. На следующий день были отшиты опытные образцы. Сегодня, 30 марта, они будут рассмотрены, после чего начнется производство в промышленных объемах.

Сейчас в Башкирии маски производят 38 предприятий. Они выдают по 50 тысяч штук в день. Уже сегодня ожидается поставка более 300 тысяч единиц. Их распределят по сети госаптек. Завтра будут готовы еще 700 тысяч, а к пятнице – 600 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU