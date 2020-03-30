Стало известно, какие товары в Башкирии подорожали больше всего из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T09:48:25+03:00

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На оперативном совещании в башкирском Белом доме, с докладом о ценах на продукты питания выступил руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Андрей Хомяков. Он рассказал, на какие товары сильнее всего подскочили цены за прошедшие несколько недель.

- К нам на горячую линию поступило порядка 24 обращений. В первую очередь они касались повышения цен. Существенно повысились цены на имбирь. Но так как этот продукт не является социально значимым, пока мы не принимаем никаких мер. Есть и обращения из-за повышения цен на гречку, но их незначительное количество. Мы их проверяем, - подчеркнул Хомяков.

По его словам, некоторые факты повышения цен на гречневую крупу действительно были. Но в основном в небольших магазинах. Крупные торговые сети сильно цены не задирали.

ИСТОЧНИК KP.RU