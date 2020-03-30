«Чтобы его ноги не было больше во власти»: Радий Хабиров поручил уволить чиновника, нарушившего самоизоляцию

30 Март 2020 2020-03-30T08:29:13+03:00

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На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о чиновнике, который нарушил режим самоизоляции. Речь идет о главе сельского поселения Ермолаевский Куюрганзинского района. Роман Барановский вместе с супругой путешествовал в Доминиканскую республику и скрыл это обстоятельство, после чего вышел на работу. Его жена – медик по образованию – тоже занималась лечебной деятельностью.

«Это отвратительно, что скажешь, негодяйское поведение, безответственнейшее. С этими людьми надо расставаться. Они бьют по нам. Мы какое потом моральное право имеем что-то от людей требовать, хотя среди нас чиновники вот такие есть. Чтобы его ноги не было больше в органах муниципальной власти», – сказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU