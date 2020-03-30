В Башкирии закроют все фудкорты в торговых центрах из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T08:21:29+03:00

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Сегодня, 30 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики заявил, что необходимо закрыть все фудкорты в торговых центрах. Виной всему опасность распространения коронавируса в регионе. Чтобы перестраховаться, власти в ближайшее время потребуют остановить работу точек общепита в ТЦ по всей республике.

- Я полагаю, что нам надо принять решение и общепиты в торговых центрах закрыть. Практика показала, что там собирается много людей. Это надо прекратить, - подчеркнул глава Башкирии.

Напомним, с прошлой недели в республике ужесточен режим повышенной готовности. Закрыты все не связанные с продуктами питания и медикаментами организации и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU