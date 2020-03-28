2020-03-28T18:27:51+03:00
Политика

«Мы удивим вас сроками»: глава Башкирии поделился фотографиями с места строительства инфекционной больницы

Под Уфой стартовала стройка нового инфекционного комплекса
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 28 марта, глава Башкирии радий Хабиров выложил у себя в социальных сетях несколько фотографий со строительной площадки под Уфой. Там началось строительство нового инфекционного комплекса. Ранее он заявлял, что здание будет возведено в рекордно короткие сроки – всего за полгода. Ответственным за этот амбициозный проект он назначил первого вице-премьера башкирского правительства Андрея Назарова.

Строительство инфекцинной больницы в Забелье началось после того, как в стране обострилась эпидемиологическая ситуация. По всей России распространяется коронавирусная инфекция и власти Башкирии уже ввели режим повышенной готовности. По словам Хабирова, новая больница со временем заменит существующую инфекционную больницу №4 в Уфе. А персонал и оборудование переедут в новые корпуса.

В комментариях под постом главы республики нашлись и скептики.

- С фонтаном на горсовете удивили тоже, - написал житель республики, вспоминая тем самым скандальный долгострой «Фонтан-часы». Он строился пять лет и после открытия стал причиной для насмешек со стороны горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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