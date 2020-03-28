В Башкирии с подозрением на коронавирус в больницах находятся 92 человека

28 Март 2020 2020-03-28T12:34:36+03:00

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Сегодня, 28 марта, в минздраве Башкирии прошел ежедневный брифинг министерств и ведомств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Представители министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по Башкирии сообщают, что на 13:00 субботы, 28 марта, в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 92 человека, среди них 14 детей.

- С подтвержденным диагнозом у нас госпитализировано четыре пациента, их состояние стабильное. Они проходят лечение в соответствии с рекомендациями, - заявил Максим Забелин.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак заявила, что всего в республике произведено 2957 исследования на коронавирусную инфекцию, в том числе среди 449 больных пневмонией. Ни у кого диагноз не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU