Жители Башкирии осадили аптеки в поисках медицинских масок

28 Март 2020 2020-03-28T11:14:18+03:00

Средства противовирусной защиты продают не более пяти в одни руки

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Жители башкирских городов стали буквально осаждать магазины и аптеки в поисках заветных медицинских масок. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в стране власти Башкирии ввели режим повышенной готовности. По указу главы республики закрыли все торговые центры, салоны красоты, сауны и другие заведения. Рестораны и кафе работают, но владельцы некоторых из них решили добровольно закрыться на карантин.

В это время резко возрос спрос на медицинские маски, которых катастрофически не хватает. Так, накануне жители Учалов осадили магазин в надежде купить их. Они столпились около здания, где располагается аптека.

Маски теперь появились и в УфеФото: Эльвина АПАРИНА

Спустя долгое время медицинские маски появились наконец в Уфе. Как сообщает корреспондент «КП-Уфа» Эльвина Апарина, маски есть в Госаптеке.

- Да, маски появились. Но продают не больше пяти в одни руки. И качество у них, на мой взгляд, сомнительное, - отмечает корреспондент «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU