В Башкирии пара молодоженов погибла под колесами легковушки через неделю после никаха

28 Март 2020 2020-03-28T10:47:26+03:00

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В минувшую пятницу, 27 марта, в Караидельском районе Башкирии 40-летний водитель «Лады Гранта» въехал в группу людей на дороге между деревнями Явгильдино и Щучье Озеро. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП погибла молодая семейная пара – 21 летняя девушка скончалась на месте происшествия, а ее 23-летний супруг в больнице. Как выяснилось, молодые всего неделю назад совершили никах.

По предварительной информации от ГИБДД по Башкирии, молодые люди ехали на машине из соседнего села. В какой-то момент между ними возник конфликт, машина остановилась, и они вышли на дорогу. По трагической случайности в это время там проезжала отечественная легковушка. В итоге вся компания оказалась под колесами автомобиля. Еще двое молодых людей, 29-летний мужчина и 19-летняя девушка были госпитализированы в ближайшую больницу. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Всего по данным дорожной полиции республики за прошедшие сутки в Башкирии произошло шесть ДТП, в которых погибли два человека и пострадали еще восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU