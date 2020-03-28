В минтруда Башкирии рассказали, что ждет вахтовиков в выходную неделю

28 Март 2020 2020-03-28T10:20:17+03:00

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На днях стало известно, что следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей по всей России. Федеральные власти заявили, что работодатели обязаны сохранить зарплату сотрудникам в полном объеме. В этой связи у многих рабочих и служащих возникли дополнительные вопросы. Например, что делать вахтовикам, которых в Башкирии очень много.

Ясность в этот вопрос внес замминистра семьи, труда и социальных отношений Башкирии Юрий Мельников. На ежедневном брифинге регионального правительства он, ссылаясь на разъяснения от Министерства труда России, подчеркнул: никто из работодателей не имеет права сокращать зарплату сотрудникам из-за нерабочей недели.

При этом, как выяснилось, тем работникам, кто находится в отпуске, объявленная нерабочей неделя не будет в него включена. Проще говоря, отпуск из-за этого не увеличится.

Что касается вахтовиков, которые в большом количестве уехали из Башкирии на заработки, то замминистра пояснил следующее:

- Если вахтовик находится на рабочем месте в период с 30 марта по 3 апреля и на данную организацию распространяется действие указа, то в этот период работник не будет выполнять свои обязанности. Работодатель обязан за эти дни начислить зарплату в обычном режиме, - подчеркнул Юрий Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU