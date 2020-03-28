2020-03-28T08:44:02+03:00
Происшествия

В жуткой аварии на трассе в Татарстане погиб известный актер из Башкирии Ильшат Агеев

Авария произошла вчера вечером на дороге Казань-Оренбург
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Альметьевский драматический театрФото: Альметьевский драматический театр
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В минувшую пятницу, 27 марта, на трассе Казань-Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошла жуткая авария, в которой погиб известный актер Ильшат Агеев. 28-летний уроженец Башкирии управлял автомобилем «Богдан», в который лоб в лоб въехала «Toyota» под управлением 32-летнего жителя Татарстана. От полученных травм оба водителя скончались на месте ДТП, передает ИА «Татаринформ». Супруга Ильшата выжила, сейчас она находится в реанимации.

По предвартительной версии ГИБДД по Татарстану, водитель японской легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Актер Ильшат Агеев родился в деревне Курдем Татышлинского района Башкирии. В 2011 году он пришел в Альметьевский драматический театр и за это время стал любимцем местной публики.

Фото: ИА «Татаринформ»

Фото: ИА «Татаринформ»

- Ильшат Агеев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой. Он обладал даром привносить в любую роль неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах... В это трудное время желаем сил и терпения родным, семье, коллегам и друзьям, - выразили соболезнования коллеги актера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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