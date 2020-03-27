2020-03-27T21:06:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии закроют все торговые центры и кафе из-за распространяющегося коронавируса

Соответствующий указ уже подписал Радий Хабиров
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии все же решились закрыть все торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты, бани и солярии из-за угрозы коронавируса. Как стало известно, глава Башкирии Радий Хабиров уже утвердил дополнительные меры по снижению риска распространения опасной инфекции.

Во-первых, гражданам старше 65-лет и (/или) имеющим хронические заболевания вроде диабета и легочных болезней, нужно соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости – для покупки продуктов или лекарств.

Школы и колледжи находятся на каникулах до 5 апреля, а с 6 апреля выходят на дистанционное обучение.

С 28 марта по 5 апреля в республике приостанавливается работа всех магазинов и торговых и развлекательных центров: теперь будут работать только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также строительные и хозяйственные маркеты и салоны связи. Также временно будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, солярии, бани и СПА-комплексы. Ранее уже были закрыты кинотеатры, фитнес-центры и бассейны.

Организациям и фирмам по возможности рекомендовано перевести своих работников на удаленный режим работы с использованием информационно-коммуникационных технологий.

- Также необходимо проводить обязательную дезинфекцию во всех помещениях в течение дня каждые два часа, - добавили в пресс-службе Правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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