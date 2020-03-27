2020-03-27T19:59:45+03:00
Общество

В Уфе уже четвертый месяц не могут найти пропавшего 17-летнего подростка

Предположительно, парень мог сбежать в Краснодарский край
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
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В Уфе родители 17-летнего Романа Сугрина уже с ног сбились, разыскивая своего сына. Четыре месяца назад, 25 ноября, Роман вышел из своего дома на улице Ущелье, и с тех пор его никто больше не видел. К поискам парня подключились полицейские, которые быстро выяснили, что Роман может находиться далеко за пределами Башкирии – в Краснодарском крае, в Ессентуках, но и прочесывать Уфу правоохранители продолжают тоже.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, телосложение среднее, темные волосы, карие глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении Романа Сугрина, просьба немедленно сообщить в полицию по номеру 02, 020 или 8-917-80-84-134.

ИСТОЧНИК KP.RU

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