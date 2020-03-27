2020-03-27T18:56:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Будьте честны сами с собой!»: Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии носить защитные маски

Многие горожане возразили, что в аптеках медицинские маски нынче большая редкость
Яна БАЗЕКИНА
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Каринэ Хабирова уверена, что только ношение масок и карантин остановят распространение коронавирусаКаринэ Хабирова уверена, что только ношение масок и карантин остановят распространение коронавируса
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Супруга главы региона Каринэ Хабирова обратилась в социальных сетях к жителям Башкирии с настоятельной просьбой надевать защитные маски. Ведь именно маска поможет не распространить опасный вирус, если вдруг вы являетесь носителем инфекции. Каринэ Хабирова призвала подумать о тех, кто находится в группе риска – пожилых людях и лицах с хроническими заболеваниями. Особенно это важно сейчас, когда многие горожане возвращаются из-за границы, а количество зараженных коронавирусом увеличивается в России каждый день.

- Будьте честны сами с собой! На улицах нашего города я вижу, что люди ходят без масок, прилетают из-за границы и не соблюдают карантин! Только вместе, строго выполняя рекомендации врачей, мы сможем остановить распространение вируса, - уверена Каринэ Хабирова.

Вот только большинство подписчиков супруги главы республики отметили, что защитные маски в аптеках – нынче большая редкость. Во-первых, сейчас их продают не больше чем по пять штук в руки (а менять маску нужно каждые три часа), во-вторых, их просто раскупают практически мгновенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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